Погода перед выходными в Саратове будет пасмурная. Таков прогноз синоптиков на пятницу, 16 сентября.

В Саратове температура колеблется от +9 с утра до +15 в разгар дня. Небо затянуто плотными облаками. С утра город накроет туман, во второй половине дня ожидается дождь. Ветра практически нет.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ожидается небольшой дождь. Ночью и утром в регионе будет туман с видимостью 500 метров и менее. Утром на улице будет от 6 до 11 градусов, но к середине дня воздух прогреется до 16 – 21 градуса.

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