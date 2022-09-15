Исаев и Мокроусова поддержали идею Володина о передачи школ на региональный уровень

Вячеслав Володин

Бывший глава Саратова Михаил Исаев и и.о. градоначальника Лада Мокроусова поддержали идею Вячеслава Володина о передачи школ на региональный уровень. Об этом они пишут в своих Телеграм-каналах.

Ранее Спикер Госдумы предложил передать школы с муниципального на региональный уровень, чтобы эффективно решать вопросы ремонта школ и кадрового потенциала.

- Абсолютно справедливо подмечено, что городам, особенно небольшим, трудно в рамках бюджетных возможностей содержать учреждения, поднимать престиж профессии педагога и делать многое другое. На балансе региона многие школы смогут провести модернизацию и начать давать знания на совершенно новом уровне, - заявил Исаев.

- Передача школ на областной уровень значительно расширит возможности для ремонта общеобразовательных учреждений и совершенствования материально-технической базы, - пишет Мокроусова.

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