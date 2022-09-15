В Саратове отловили две тысячи бездомных собак в 2022 году

Фото: Архив КП
В Саратове отловили две тысячи бездомных собак, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом пишет Лада Мокроусова в своем Телеграм-канале.
С января 2022 года на улицах Саратова отловили 2081 бродячую собаку. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Животных принимают в трех приютах: «Верный друг», ООО «Ристэмстрой-Л» и АНО «Зооцентр».
В ближайшее время планируется построить еще 340 вольеров.
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