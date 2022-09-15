фото: пресс-служба мэрии

Лада Мокроусова поручила главам районов усилить надзор за бездомными собаками.

В администрации города прошло совещание по исполнению полномочий по отлову животных. В мероприятии приняли участие и.п. главы города Лада Мокроусова, ее заместители, начальник управления ветеринарии Правительства Саратовской области Алексей Молчанов, заместитель прокурора города Виталий Марцинкевич, руководители территориальных структурных подразделений и профильных комитетов администрации Саратова.

В начале совещания Лада Мокроусова отметила, что решение вопроса с отловом безнадзорных животных это, прежде всего, безопасность горожан, и данные мероприятия необходимо держать на особом контроле.

Подробнее об итогах обсуждения – на сайте администрации Саратова

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.