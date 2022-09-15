Олег Костин

В Саратове может появится новая психиатрическая клиника. Об этом стало известно сегодня, 15 сентября, в ходе традиционного брифинга минздрава.

Глава областного минздрава Олег Костин рассказал о том, что ведомство начало подготовку проекта здания. Больница будет рассчитана на тысячу коек.

— Кто из вас был в психиатрической больнице? Никто? Там же на Алтынной горе - Санкт-Петербург, 17 век! Очень красиво. Внутрь вас не пустят, но на территорию свободный доступ. Можно погулять, рассмотреть все, - заявил он.

Информация о стоимости и территориальной привязке нового проекта озвучена не была.

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