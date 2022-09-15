Будучи схваченным, вор без сопротивления вернул цепочку
Продавщица ювелирного магазина в Саратове остановила грабителя-рецидивиста, об этом сообщает городское УМВД.
По записям с камер наблюдения видно, как мужчина под присмотром девушки-консультанта долго рассматривает золотую цепочку, а после резко бросается к выходу. Не растерявшись, продавщица бросилась в погоню и схватила вора за ворот куртки. Без сопротивления, преступник вернул украденное и сбежал.
Получив сообщение от сотрудников магазина, полицейские установили личность и арестовали 40-летнего злоумышленника. Имеющий несколько судимостей мужчина признался в содеянном, на него заведено уголовное дело.
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