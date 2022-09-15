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Общество15 сентября 2022 12:30

Саратовцев призвали не вызывать «скорую» без серьезного повода

Савва Чуйченко
Фото: Министерство здравоохранения

Фото: Министерство здравоохранения

Саратовцев призвали не вызывать «скорую» без серьезного повода. Этот вопрос обсуждался сегодня, 15 сентября, на очередном брифинге регионального министерства здравоохранения.

По словам главного врача региональной службы Олега Андрущенко, скорая помощь, несмотря на новую вспышку ковида, работает в области стабильно и без задержек. Тем не менее, встал вопрос о гражданах, вызывающих «скорую» без реального повода, к примеру для измерения давления или получения больничного. Доля таких вызовов доходит до 30-40 процентов.

Жителям области напомнили, что к ведению «скорой» относятся экстренные случаи, когда счет идет на минуты. Для остальных ситуаций есть неотложная помощь при поликлиниках.

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