Учения в Саратове

Сегодня, 15 сентября, в Саратове пожарные провели учения в ТРЦ «Happy Молл 2». По замыслу учений, в ТРЦ «Happy Молл 2» загорелся один из кинозалов, 15 человек оказались заблокированными и не могли выйти сами.

Специалисты прибыли по рангу вызова № 3 и отработали взаимодействие с администрацией объекта и службами жизнеобеспечения, а также методы спасения людей и ликвидации последствий возгорания.

По ходу учений представители ЦА МЧС России усложняли задачи огнеборцам, давая неожиданные вводные. Например, по неисправности и загоранию одного из их автомобилей, по потере сознания сотрудников в задымленной зоне. Всего в учениях были задействованы 196 человек личного состава и 43 единиц техники.

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