фото: Мининформ Z

В Хвалынском районе испытали на прочность мост через Терешку. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

По данным ведомства, мост расположен на областной дороге, ведущей в Ульяновскую область. Его реконструкция была начата осенью 2021 года. Протяженность объекта - 148 метров. В весенний период на этом участке река Терешка разливается широко, поэтому искусственное сооружение спроектировали с учетом большого половодья, с регуляционными дамбами.

Испытанию подверглись искусственные пролеты. Если результаты исследования будут положительными, движение по мосту могут открыть уже завтра. На мосту в местах, где возникают максимальные прогибы у балок, устанавливается нагрузка - наполненные песком или щебнем грузовые автомобили. Балки под нагрузкой прогибаются, а под мостом специалисты фиксируют показания приборов: насколько велики прогибы пролетных строений. Сегодня специалисты сводят полученные с приборов данные воедино и проводят необходимые расчеты. Если полученные значения будут в пределах допустимых, движение по мосту можно будет открыть.

— На мосту также необходимо завершить монтаж перильных ограждений, а под сооружением загрунтовать и окрасить железобетонные конструкции опор и балок. Эти работы не будут препятствовать движению транспорта, - отметил подрядчик Александр Матрюхин.

Согласно контракту, все работы должны быть завершены к 31 декабря, однако подрядчик рассчитывает полностью закончить реконструкцию в течение месяца.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.