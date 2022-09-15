В Балаково родились Мартин и Амалия

В Балаково на второй неделе сентября родились Мартин и Амалия, об этом сообщает группа ВКонтакте Балаковской областной клинической больницы.

Всего за прошедшую неделю в учреждении родились 15 детей - 6 мальчиков и 9 девочек.

Новорожденных уже зарегистрировали в ЗАГСах по месту жительства, редкими именами на этот раз выделились Мартин и Амалия.

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