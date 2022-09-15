В Саратове приставы помогли больной диабетом женщине получить необходимые лекарства. Сегодня, 15 сентября, об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Саратовской области.

43-летняя жительница региона страдает от сахарного диабета I типа. От государства она получила инсулиновую помпу, но региональное министерство здравоохранения не выдало ей дорогостоящие расходные материалы к ней. Женщине пришлось покупать их за свой счет, в связи с чем она обратилась в суд.

Было возбуждено исполнительное производство. Ответственных должностных лиц предупредили об уголовной ответственности. После этого предписание было частично исполнено: женщина получила устройство для инфузий и сенсоры. С ведомства также был взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. Только после этого министерство здравоохранения исполнило решение суда в полном объеме. Теперь саратовчанка получила все, что ей нужно.

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