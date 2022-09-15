В саратовской больнице

На сегодня, 15 сентября, в Саратовской области осталось 16 свободных «коронавирусных» коек. Об этом заявил на очередном брифинге Олег Костин.

Всего в регионе развернуто развёрнуто 300 инфекционных коек, все они с кислородом, а свободны 16 из них. На стационарном лечении остаются 274 человека. Из них у 220 имеются изменения в легких, обусловленные коронавирусом.

На кислородной поддержке находятся 29 пациентов, а семь подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении - 6824 человека.

Интеренсо отметить, что мужчины болеют на 30-40 процентов реже женщин.

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