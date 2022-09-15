фото из соцсетей

В Саратове бродячие собаки оккупировали детскую площадку. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 14 сентября, подписчики паблика «Заводской Online Саратов» опубликовали возмущенный пост о бродячих собаках. По словам автора, стая бесхозных животных обосновалась в сквере «Пролетарский» и кидаются на прохожих, занимая детскую площадку.

фото из соцсетей

Кроме того, в комментариях саратовцы заметили бирки в ушах собак, означавших, что они прошли процедуру отлова и стерилизации. Рядом же заметили собаку с щенятами.

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