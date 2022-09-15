Погода осенняя в плохом смысле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Саратовцев предупредили о сильном тумане в городе. Так пишет региональное управление МЧС.

Ночью и утром завтра, 16 сентября, в отдельных районах Саратовской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Дождя и сильного ветра синоптики не обещают.

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