Погода осенняя в плохом смысле
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Саратовцев предупредили о сильном тумане в городе. Так пишет региональное управление МЧС.
Ночью и утром завтра, 16 сентября, в отдельных районах Саратовской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.
Дождя и сильного ветра синоптики не обещают.
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