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Здоровье15 сентября 2022 10:17

Саратовский минздрав: снижение заболеваемости COVID-19 ожидается через неделю

Наталия Калинина
Олег Костин

Олег Костин

В Саратовской области снижение заболеваемости COVID-19 ожидается через неделю, об этом глава регионального минздрава Олег Костин заявил сегодня, 15 сентября, на очередном брифинге.

Глава ведомства заявил, что ситуация стабильная. Большая нагрузка ложится на первичное звено, но «скорая помощь» с ней справляется. Дополнительно работает 2-я больница.

- Заболеваемость растет, но через неделю должно начаться снижение, - заявил Костин, а также поблагодарил саратовское правительство за 10 миллионов рублей, дополнительно выделенные на приобретение препаратов для амбулаторного лечения.

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