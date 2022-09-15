Фото: Саратов Онлайн

Житель Саратова купил в «Магните» заплесневелый йогурт, об этом недовольный покупатель рассказал в группе ВКонтакте «Саратов Онлайн».

На опубликованных мужчиной фотографиях хорошо видно как обилие плесени внутри упаковки, так и маркировку еще не истекшего срока годности.

В комментариях к записи мнения разделились. Одни комментаторы считают виновным поставщика, предоставившего магазину некачественный товар. Другие полагают, что причиной порчи продукта стало нарушение условий хранения йогурта в самом магазине.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.