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Общество15 сентября 2022 10:13

Житель Саратова купил в «Магните» заплесневелый йогурт

Савва Чуйченко
Фото: Саратов Онлайн

Фото: Саратов Онлайн

Житель Саратова купил в «Магните» заплесневелый йогурт, об этом недовольный покупатель рассказал в группе ВКонтакте «Саратов Онлайн».

На опубликованных мужчиной фотографиях хорошо видно как обилие плесени внутри упаковки, так и маркировку еще не истекшего срока годности.

В комментариях к записи мнения разделились. Одни комментаторы считают виновным поставщика, предоставившего магазину некачественный товар. Другие полагают, что причиной порчи продукта стало нарушение условий хранения йогурта в самом магазине.

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