фото: архив КП

Жительница Саратова пыталась устроится на удаленку и лишилась 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

По данным ведомства, 32-летняя жительница Саратова опубликовала 2 сентября объявление о том, что ищет подработку. Позднее, 6 сентября ей позвонили сотрудники некой «аналитической компании», рассказали о том, что якобы работают удаленно и предложили саратовчанке установить приложение для обучения. Позже по указанию «работодателей» она оформила кредит в банке, а через неделю обнаружила списание с кредитной карты суммы в 799 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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