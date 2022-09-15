Саратовские медики на самолете доставили новорожденного в Пензу на операцию

Самолет санавиации

Сегодня, 15 сентября, саратовские медики на самолете доставили новорожденного в Пензу на экстренную операцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Ребенку всего три дня от роду и у него сложный врожденный порок сердца. Самолет санитарной авиации «АН-2-ТВС» экстренно вылетел с аэродрома «Аэроклуб имени Юрия Гагарина ДОСААФ» и доставил его в ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии», который находится в Пензе.

Малыш родился 12 сентября в перинатальном центре ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница №1». Его состояние с рождения тяжелое, обусловленное врожденным пороком сердца. Малыша сразу подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас его готовят к операции.

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