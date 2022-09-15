В Балакове открылся отопительный сезон, сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».

Первыми на очереди стали медицинские учреждения. Сегодня, 15 сентября, с утра тепло начали подавать в больничный городок на улице Академика Жука и в кожно-венерологический, психоневрологический и противотуберкулезный диспансеры.

Детские сады и школы города подают заявки на подключение отопления, для десяти детских садов оно будет подключено уже сегодня с 14:00.

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