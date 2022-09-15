Житель Ртищево купил данные о телефонных переговорах граждан. Ему грозит колония

Фото: Следственный комитет

Житель Ртищево купил данные о телефонных переговорах граждан. Теперь ему грозит колония, об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, в период с июня по сентябрь 2021 года 21-летний молодой человек получил от сотрудника сотовой компании данные о телефонных переговорах и отправленных сообщениях 31-го абонента. Он хотел воспользоваться этой информацией для заработка.

Действия преступника были пресечены сотрудниками УФСБ. Расследование дела продолжается.

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