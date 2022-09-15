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Политика15 сентября 2022 8:23

Михаил Исаев получил удостоверение депутата по Заводскому одномандатному округу

Наталия Калинина
Михаил Исаев на вручении удостоверения

Михаил Исаев на вручении удостоверения

Сегодня, 15 сентября, Михаил Исаев получил временное удостоверение депутата областной Думы по Заводскому одномандатному избирательному округу 4.

Вручение состоялось на итоговом заседании Территориальной избирательной комиссии Заводского района.

За кандидатуру Исаева избиратели Заводского района отдали 61,94 процента голосов.

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