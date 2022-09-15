В пресс-центре «Комсомольской правды» состоится брифинг «Молодая гвардия - связь времен»

Фото: Пресс-центр

Сегодня, 15 сентября, в 14:00 в пресс-центре «КП-Саратов» состоится посвященный подвигу Молодогвардейцев в годы Великой Отечественной войны брифинг «Молодая гвардия - связь времен».

Участие примут: министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина, руководитель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Сергей Авезниязов, заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Ангелина Беловицкая, заместитель министра образования Саратовской области - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних Галина Калягина, руководитель городского отделения регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Данил Жулидов и руководитель Саратовского регионального отделения «Волонтерская рота Боевого Братства» Михаил Сегеда.

На встрече обсудят проект «Молодая гвардия - связь времен!» Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Он является победителем конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций области в этом году и посвящен Дню памяти «Молодой гвардии».

В этом месяце отмечают 80-летие просуществовавшей всего пять месяцев подпольной антифашистской комсомольской организации, созданной юными жителями донбасского города Краснодон.

Встреча пройдёт в прямом эфире по ссылке. Возможно очное участие журналистов: г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10 (здание с вывеской «Типография №1»).

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