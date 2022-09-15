Роман Бусаргин зарегистрирован в качестве избранного губернатора Саратовской области

Заседание избирательной комиссии
Сегодня, 15 сентября, Роман Бусаргин был зарегистрирован в качестве избранного губернатора Саратовской области. В ИКСО прошла официальная церемония регистрации.
Роману Бусаргину вручили временное удостоверение Губернатора Саратовской области.
Напомним, выборы главы региона проходили в Саратовской области с 9 по 11 сентября. Явка составила 53,75 процента. Роман Бусаргин получил 72,55 процента голосов, то есть 716 974 голоса избирателей.
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