Роман Бусаргин зарегистрирован в качестве избранного губернатора Саратовской области

Заседание избирательной комиссии

Сегодня, 15 сентября, Роман Бусаргин был зарегистрирован в качестве избранного губернатора Саратовской области. В ИКСО прошла официальная церемония регистрации.

Роману Бусаргину вручили временное удостоверение Губернатора Саратовской области.

Напомним, выборы главы региона проходили в Саратовской области с 9 по 11 сентября. Явка составила 53,75 процента. Роман Бусаргин получил 72,55 процента голосов, то есть 716 974 голоса избирателей.

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