Фото: Следственный комитет

Жительница Саратова отбилась от насильника, об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, в ночь с 20 на 21 мая этого года 34-летний житель Саратова забрался в окно частного дома в поселке Красный Текстильщик Саратовского района. С ножом в руках, угрожая убийством, преступник совершил в отношении хозяйки дома иные действия сексуального характера. Тем не менее, несмотря на угрозы девушка смогла оказать активное сопротивление и злоумышленник был вынужден покинуть жилище не совершив изнасилование.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, преступник был арестован. Суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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