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Общество15 сентября 2022 8:07

Саратовская область получит 5 миллиардов на расселение аварийного жилья

Наталия Калинина
Это только первый этап программы

Это только первый этап программы

Саратовская область получит 5 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья, об этом сообщили в госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

На выполнение первого этапа программы по расселению аварийного жилья в регион из федерального бюджета в 2022 году будет направлено 5,34 миллиарда рублей.

В Саратовской области площадь аварийного жилья составляет518,99 тысячи квадратных метров. В очереди на переселение стоят 27,21 тысячи жителей.

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