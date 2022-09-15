Саратовская область получит 5 миллиардов на расселение аварийного жилья

Это только первый этап программы

Саратовская область получит 5 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья, об этом сообщили в госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

На выполнение первого этапа программы по расселению аварийного жилья в регион из федерального бюджета в 2022 году будет направлено 5,34 миллиарда рублей.

В Саратовской области площадь аварийного жилья составляет518,99 тысячи квадратных метров. В очереди на переселение стоят 27,21 тысячи жителей.

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