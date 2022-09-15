Роман Бусаргин официально вступит в должность губернатора 16 сентября

Роман Бусаргин

Роман Бусаргин вступит в должность губернатора Саратовской области завтра, 16 сентября, в Большом зале Правительства области состоится торжественная церемония вступления в должность.

Мероприятие состоится в 12:30, его посетит полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Прямую трансляцию церемонии можно будет посмотреть на телеканале Россия-24, интернет-телеканале www.2ясадовая.рф, "Радио России. Саратов" (99 ФМ).

Онлайн-трансляция проходит на YouTube-канале ГТРК-Саратов, а также на страницах главы региона в соцсетях ВК и «Одноклассники».

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