Житель Хвалынского района обокрал почту. Он не хотел платить за посылки

Житель Хвалынского района Саратовской области обокрал почту, потому что он не хотел платить за посылки.

Инцидент произошел в селе Апалиха. Две посылки были украдены из местного отделения связи. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина. Он признался, что сорвал навесные замки с отделения связи и украл две посылки с электроинструментами.

По предварительной версии, злоумышленник забрал на почте заказанные ранее инструменты, чтобы не платить за них. Возбуждено уголовное дело, о чем сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

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