Саратовцы жалуются на детей с «водяными бомбочками»

скриншот с видео

Саратовцы жалуются на «водяные бомбочки». Об этом стало известно из соцсетей.

Традиционная забава подростков-хулиганов стала причиной жалоб саратовцев в соцсетях. Жители пожаловались на детей, бросающих на прохожих пакеты с водой. В паблике «ЧП-Саратов» появилось видео, на котором дети бросают пакеты с последнего этажа дома на углу улиц Рахова и Советской.

— Будьте осторожны, дети с последнего этажа сбрасывают пакеты с водой на прохожих внизу людей! Родители, следите за своими детьми!, — просит саратовец.

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