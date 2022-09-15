Родители саратовских школьников жалуются на эвакуации министру. Обращение появилось на сайте «Лица губернии».

Родители учеников обратились к министру образования региона Михаилу Орлову.

— Уважаемый Михаил Игоревич, что предпринимают власти для того, чтобы прекратить ежедневную эвакуацию? — говорится в анонимном сообщении

— Так нельзя учиться. Мы все время отпрашиваемся, дети не учатся. В других регионах такого масштаба нет. Решайте проблему, — потребовал горожанин.

Стоит отметить, что за две недели сентября школы эвакуировали пять раз.

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