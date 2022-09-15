фото: ГИБДД

В Энгельсе золотая «десятка» сбила человека и врезалась в цистерну. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 14 сентября, в Энгельсе произошло ДТП. Примерно в 14:15 рядом с домом №22 по улице Колотилова 29-летний водитель ВАЗ-21102 в необычном цвете сбил вышедшего на проезжую часть 30-летнего пешехода, после чего въехал в цистерну МАЗ-53366, за рулем которой сидел 36-летний мужчина.

Пострадавших пешеход отделался легкими травмами и пройдет амбулаторное лечение.

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