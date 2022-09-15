фото: архив КП

Сегодня, 15 сентября, в Саратовской области за сутки коронавирус выявили у 862 пациентов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в области составляет 274 439 человек. С начала эпидемии выздоровело 261 340 пациентов, из них 954 выписали за прошедшие сутки.

На стационарном лечении находится 274 человека, еще 6824 лечатся амбулаторно.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 448, Балаковском районе — 129, Балашовском — 90, Энгельсском — 57, Вольском — 30, Ртищевском и Калининском — по 17.

Среди заболевших больше всего людей среднего возраста (30-49 лет) — 273 человека. У 12 больных симптомы пневмонии.

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