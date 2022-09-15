фото: архив КП
В двух районах Саратова отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».
Сегодня, 15 сентября, для работ на водопроводных коммуникациях по адресу Кавказский пр.,9а ограничено ХВС абонентов: Кавказский пр.,9а,11; Кавказский туп, 8,10.
Для работ управляющей организации на собственных коммуникациях по адресу: ул. Мира, 26, ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: Мира, 13-34, Гвардейская, 1, 1а, 3, 3а, Дачная, Молодежный проезд, 3, 5, Международная, 12-40, четные номера домов. Водоснабжение будет восстановлено после окончания ремонтных работ УК.
Воду обещают включить около 20:00.
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