Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2022 5:23

Саратовские предприниматели передали инфекционному центру 100 холодильников и СВЧ-печей

Наталия Калинина
Работа врачей

Работа врачей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Саратовские предприниматели передали областной больнице 100 холодильников и 100 СВЧ-печей. Сегодня, 15 сентября, об этом в своем Телеграм-канале рассказал Олег Костин.

Саратовские предприниматели подарили детским отделениям Саратовской областной инфекционной клинической больницы имени Иванова 100 холодильников и 100 СВЧ-печей.

- Этот добрый, светлый поступок безусловно послужит примером всему социально-ориентированному бизнесу, а детям будет уютнее, - пишет Костин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.