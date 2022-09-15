Саратовские предприниматели передали инфекционному центру 100 холодильников и СВЧ-печей

Работа врачей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Саратовские предприниматели передали областной больнице 100 холодильников и 100 СВЧ-печей. Сегодня, 15 сентября, об этом в своем Телеграм-канале рассказал Олег Костин.

Саратовские предприниматели подарили детским отделениям Саратовской областной инфекционной клинической больницы имени Иванова 100 холодильников и 100 СВЧ-печей.

- Этот добрый, светлый поступок безусловно послужит примером всему социально-ориентированному бизнесу, а детям будет уютнее, - пишет Костин.

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