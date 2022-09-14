фото: Лиза алерт
В Балаково нашли потерявшую память пенсионерку. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Сегодня появилось сообщение о потерявшей память пенсионерке, которая содержится в одной из балаковских больниц. Женщине на вид около 75 лет, она попала в больницу вчера, 13 сентября. Пожилая женщина была одета в красную с белыми линиями кофту, бордовую футболку, темно-синие штаны с крупными цветами и голубые тапочки. Женщина ростом около 160 сантиметров, худощавая, волосы темные с проседью.
Женщина не может назвать свое имя и дезориентирована. Всех, кто ее узнал, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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