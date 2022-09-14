Потепление в Саратовской области набирает обороты

Все теплее и теплее становится в Саратовской области. Подробнее о погоде на сегодня, 15 сентября, рассказали в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днём в регионе облачно с прояснениями, обещают кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер юго-западный – от 4 до 9 метров в секунду. Термометры покажут сегодня от 14 до 19 градусов тепла.

Ночью ветер сменит направление на южное и усилится до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 7 до 12 градусов выше нуля.

В Саратове сейчас +11°С, к 10 утра столбик термометра поднимется до отметки в 13 градусов. Днём будет до +18°С, а к ночи температура вновь опустится до 11 градусов выше нуля. Ветер юго-западный – от 3 до 5 метров в секунду. Облачность сегодня переменная, дождя не обещают.

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