Фото: Саратовский областной суд

В Саратовской области назначено 5 новых судей, об этом сообщает телеграм-канал Саратовского областного суда.

Сегодня, 14 сентября были торжественно вручены удостоверения новым судьям из Волжского, Заводского, Ртищевского, Фрунзенского и Энгельсского районов.

Свои поздравления и пожелания новичкам высказали главный федеральный инспектор по Саратовской области Виталий Сластной и председатель Саратовского областного суда Олег Ляпин.

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