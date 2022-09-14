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В СВО на территории Украины погиб уроженец Энгельсского района. Об этом сообщает Администрация Энгельсского муниципального района.

Администрация Энгельсского муниципального района и Собрание депутатов ЭМР выражают соболезнования семье Коржа Владимира Андреевича.

Сегодня, 14 сентября, в Энгельсе простились с военнослужащим Коржом Владимиром Андреевичем, командира взвода обеспечения гаубичного артиллерийского дивизиона, который погиб в ходе военной спецоперации на территории Украины. Ему было всего 22 года.

Корж Владимир Андреевич – один из защитников границ и безопасности граждан России от неонацизма. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задания в военной спецоперации, командованием воинской части, представлен к награждению «Орденом мужества» посмертно.

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