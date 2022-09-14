В Марксе 20-летний парень получил 11 лет строго режима за наркотики

Молодой человек проведет за решеткой 11 лет

Решением Марксовского районного суда 20-летний парень получил 11 лет за распространение наркотиков, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Суд признал 20-летнего молодого человека виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

По данным следствия, в январе 2022 года 20-летний парень закупил в Интернете большую партию наркотиков и расфасовал их по разным пакетам. В ночь с 27 на 28 января он приехал в поселок Степное Советского района, где сделал несколько закладок. Однако 31 января 2022 года злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, а наркотики изъяли.

В том же месяце он покупал еще наркотики и 30 января продал часть товара знакомому.

В итоге суд дал 20-летнему наркоторговцу 11 лет строгого режима.

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