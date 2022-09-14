Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2022 13:22

В Энгельсе пройдет масштабное отключение воды

Савва Чуйченко
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завтра в Энгельсе пройдет масштабное отключение хлолодной воды в связи с аварийными работами на водопроводе, об этом предупреждает администрация Энгельсского района.

Вода будет отключена с 23:00 15 сентября до 15:00 16 сентября в сотнях живых домов и социальных учреждений. Полный список адресов можно посмотреть на сайте администрации района.

На время отключения будет организован подвоз воды по адресам: Зеленый переулок, 11, улица Тельмана, 9 и домам №37 и №48 по улице Маяковского.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.