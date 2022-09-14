В Энгельсе пройдет масштабное отключение воды

Фото: Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завтра в Энгельсе пройдет масштабное отключение хлолодной воды в связи с аварийными работами на водопроводе, об этом предупреждает администрация Энгельсского района.

Вода будет отключена с 23:00 15 сентября до 15:00 16 сентября в сотнях живых домов и социальных учреждений. Полный список адресов можно посмотреть на сайте администрации района.

На время отключения будет организован подвоз воды по адресам: Зеленый переулок, 11, улица Тельмана, 9 и домам №37 и №48 по улице Маяковского.

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