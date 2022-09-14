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Общество14 сентября 2022 13:18

Саратовские волонтеры спасли сороку и передали в Москву

Наталия Калинина
Сорока, спасенная волонтерами

Сорока, спасенная волонтерами

Саратовские волонтеры спасли сороку и передали в Москву, об этом пишут волонтеры организации «Мудрый Рух».

- Сорока Пика живет у женщины из Москвы уже третий год. Пика не может полноценно летать, но она очень общительная и скачет по квартире, - пишут волонтеры.

Напомним, ранее в Саратове спасли редкого ворона.

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