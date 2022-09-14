Сорока, спасенная волонтерами
Саратовские волонтеры спасли сороку и передали в Москву, об этом пишут волонтеры организации «Мудрый Рух».
- Сорока Пика живет у женщины из Москвы уже третий год. Пика не может полноценно летать, но она очень общительная и скачет по квартире, - пишут волонтеры.
Напомним, ранее в Саратове спасли редкого ворона.
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