Сорока, спасенная волонтерами

Саратовские волонтеры спасли сороку и передали в Москву, об этом пишут волонтеры организации «Мудрый Рух».

- Сорока Пика живет у женщины из Москвы уже третий год. Пика не может полноценно летать, но она очень общительная и скачет по квартире, - пишут волонтеры.

Напомним, ранее в Саратове спасли редкого ворона.

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