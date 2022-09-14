Саратовские главврачи отчитываются перед Костиным о температуре в больницах

Фото: Олег Костин

Саратовские главврачи отчитываются перед главой регионального минздрава Олегом Костиным о температуре, которая сейчас установилась в больницах. Об этом он ранее договорился с руководителями медицинских организаций на очередном рабочем видеоселекторном совещании.

- Поручил каждому главврачу определить в своем учреждении эти самые критические точки и разработать дорожную карту по их решению, - пишет Костин.

Главврачам также напомнили, что нужно вести активную просветительскую работу с пациентами и призывать их сохранять социальный пакет льготника. Например, не отказываться от лекарств, которые положены государством, в пользу денежной компенсации. Об этом можно подробнее почитать здесь.

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