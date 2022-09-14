В школах не должно быть холодно! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сегодня, 14 сентября, в Саратовской области отопление поступает в 22 школы и 24 детских сада. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Полноценный сезон подачи тепла в образовательные учреждения стартует 15 октября. Пока отопления подают только в помещения, где температура не превышает +19 градусов.

Напомним, ранее о необходимости обеспечить социальные учреждения отоплением заявил в ходе постоянно действующего совещания в правительстве Роман Бусаргин.

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