В школах не должно быть холодно!
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На сегодня, 14 сентября, в Саратовской области отопление поступает в 22 школы и 24 детских сада. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
Полноценный сезон подачи тепла в образовательные учреждения стартует 15 октября. Пока отопления подают только в помещения, где температура не превышает +19 градусов.
Напомним, ранее о необходимости обеспечить социальные учреждения отоплением заявил в ходе постоянно действующего совещания в правительстве Роман Бусаргин.
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