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Общество14 сентября 2022 12:16

В Саратовской области закрывается единственный офис банка «Юникредит»

Савва Чуйченко

В Саратовской области закрывается единственный офис банка «Юникредит», об этом сообщает официальный сайт организации.

- С 5 октября операционный офис "Саратовский", расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева, д. 52, закрывается для обслуживания клиентов.

Все основные банковские услуги будут доступны с помощью удаленных каналов. Клиенты могут пользоваться необходимыми банковскими продуктами и выполнять операции простым, быстрым и безопасным способом через мобильное приложение и интернет-банк, - говорится в сообщении.

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