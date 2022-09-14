Визит в проблемный дом

Разваливающийся дом в Саратове привлек внимание прокуратуры, о чем сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о многоквартирном доме № 39 по улице Дзержинского, который расположен во Фрунзенском районе Саратова. Местные жители подали коллективное обращение в надзорное ведомство.

Представитель Прокуратуры, а также комитета ЖКХ и администрации города осмотрели дом и опросили заявителей. Установлены факты обрушения фасада, неисправного состояния перекрытий. Будет дана оценка действиям УК.

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