фото: ГУ МВД
В Саратовской области задержали владельца наркопритона. Об этом рассказали в ролике ГУ МВД по Саратовской области.
В Саратове хозяин одной из квартир предоставлял комнаты своим знакомым наркоманам, а с недавнего времени, пристрастился к веществам и сам. Гости же приходили не с пустыми руками.
Ранее судимый мужчина признался, что употребляет мариухану и «синтетику», но утверждает, что в одиночестве. Возбуждено уголовное дело по статье «организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств).
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