фото: ГУ МВД

В Саратовской области задержали владельца наркопритона. Об этом рассказали в ролике ГУ МВД по Саратовской области.

В Саратове хозяин одной из квартир предоставлял комнаты своим знакомым наркоманам, а с недавнего времени, пристрастился к веществам и сам. Гости же приходили не с пустыми руками.

Ранее судимый мужчина признался, что употребляет мариухану и «синтетику», но утверждает, что в одиночестве. Возбуждено уголовное дело по статье «организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.