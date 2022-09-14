На фестивале

Объявлены победители кинофестиваля «Саратовские страдания». Вчера, 13 сентября, в региональном Министерстве культуры подвели итоги мероприятия.

В 2022 году в конкурсные программы фестиваля жюри отобрало 111 фильмов.

Главный приз — приз губернатора «Саратовская гармония» решением международного жюри вручен ленте «Никто не знает, где живет Валерик» получила Анна Артемьева, Венгрия/Бельгия/Португалия/Россия. С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

- Насыщенная программа фестиваля завершена. Работы участников по достоинству оценило компетентное жюри, - заявила министр культуры Саратовской области Наталии Щелкановой.

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