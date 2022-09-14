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Происшествия14 сентября 2022 11:42

Жителя Саратова оправдали по делу об убийстве инвалида

Присяжные вынесли оправдательный приговор
Наталия Калинина
Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Жителя Саратова оправдали по делу об убийстве инвалида, об этом сообщает пресс-служба Саратовского областного суда.

Перед судом предстал Выговский Д.Н. Инцидент произошел 25 мая 2021 года в квартире дома на улице Шехурдина в Саратове. Обвиняемый распивал там спиртное со своим знакомым, который является инвалидом. По версии следствия, в какой-то момент они рассорились, и Выговский стал избивать оппонента и резать его ножом. Потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело рассматривалось в Саратовском областном суде с участием присяжных заседателей. Он сочли вину подсудимого недоказанной. Теперь Выговский имеет право на реабилитацию, в том числе на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

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