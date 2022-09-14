В ЛДПР подвели итоги выборов в Саратовской области

фото: Наталия Калинина

Сегодня, 14 сентября, на пресс-конференции ЛДПР партия подвела итоги прошедших выборов в Саратовской области.

Общий результат ЛДПР в регионе - 91225 голосов, что составляет 9,24 процента избирателей.

В Саратовскую областную думу избраны: Станислав Денисенко - Энгельсский ОИО №20 -12284 (38,26 процента) и Дмитрий Пьяных - по единому избирательному округу.

Итоги выборов в МСУ: В депутаты Совета Малиновского муниципального образования пятого созыва избрана Наталья Ускова , набрав 456 голосов, а в совет Морцевского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области первого созыва избраны Людмила Чувилина с 221 голосом и Екатерина Кузнецова с 210 голосами.

Второе место по одномандатным избирательным округам заняли еще три кандидата.

В Вольском ОИО №15 - Александр Вологдин с 13,32 процента голосов.

В Ртищевском ОИО№17 - Игорь Ширшов с 17,2 процента голосов.

В Балаковском ОИО№30 - Максим Рамих с 12,77 процента голосов.

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