Из Саратовской области за 7 месяцев уехали 19 тысяч человек, об этом сообщает Саратовстат.

По данным организации, с января по июль этого года Саратовскую область покинули 19 386 человек, прибыли в свою очередь 14 150 мигрантов. Из них 9492 человека приехали из других регионов, 4457 - из стран СНГ и 201 - из дальнего зарубежья.

Из числа убывших 11 647 человек переехали в другие регионы и 7 739 человек - за границу.

Таким образом, миграционная убыль населения в области за семь месяцев составила 5236 человек, что на 36,8% выше показателя аналогичного периода предыдущего года.

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