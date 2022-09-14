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Выборы в парламент Саратовской области признаны состоявшимся и утвержденными. Об этом сегодня в ходе заседания сообщила председатель регионального избиркома Ирина Романова.

Напомним, выборы губернатора выиграл действующий глава региона Роман Бусаргин. Он получил 72,55 процента голосов, за него проголосовало 716,9 тыс. избирателей. Общая явка составила 53,73 процента избирателей (988,9 тыс. человек).

Большинство в Саратовской областной думе получила «Единая Россия» набрала 60,5 процента голосов избирателей, а всего в региональном законодательном собрании будет представлено шесть партий: «ЕР», КПРФ, ЛДПР, «СР - За правду», «Родина» и «Новые люди».

Из тридцати депутатов по одномандатным округам 22 места получили представителям «Единой России», четыре места получили КПРФ, а остальные партии - еще по одному.

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